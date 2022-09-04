Шайбы Калетника и Шарова принесли «Амуру» гостевую победу в матче с «Куньлунем»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» – «Амуром» завершился победой хабаровского клуба со счетом 2:0.

Отметим, что первая шайба была заброшена в первом периоде усилиями нападающего гостей Владислав Калетника (2-я минута). Его ассистентами стали Виктор Балдаев и Руслан Педан. В третьей двадцатиминутке Александр Шаров удвоил преимущество своей команды.

Добавим, что «Амур» выиграл свою первую игру в КХЛ. Ранее клуб уступил «Спартаку» (2:3). Что касается «Куньлуня», то пекинцы потерпели первое поражение на старте нового сезона. В первом матче коллектив победил у «Адмирала» (3:1).

6 сентября «Амур» сыграет в гостях против «Торпедо», а «Куньлунь» в тот же день на своей площадке примет «Сибирь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Амур» (Хабаровск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Калетник (Балдаев, Педан), 01:46

0:2 – Шаров, 59:19 (п.в.)

Вратари: Смит – Аликин.