«Спартак» одержал вторую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду переиграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, в составе которых отличился Дмитрий Кугрышев.

Команда Бориса Миронова набрала четыре очка из четырех возможных после двух матчей. «Сибирь» потерпела первое поражение в новом сезоне.

В следующем матче «Спартак» 6 сентября дома примет «Адмирал». Сибиряки в этот же день сыграет в гостях с «Куньлунем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - «Сибирь» (Новосибирск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кугрышев (Цыплаков, Хохлачев), 23:56.

Вратари: Рибар - Красоткин.