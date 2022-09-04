Борис Миронов о победе «Спартака» над «Сибирью»: Дальше будет еще сложнее

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда обыграла «Сибирь».

«Победа далась нам сегодня тяжело, «Сибирь» хорошо играла - но мы изучили команду и знали, что они играют «откат» и стараются поймать на контратаках. Мы это всё просчитали и сделали план на игру - ребята его выполнили. Дальше будет еще сложнее, поэтому делаем выводы и анализируем нашу игру. Да, в нашей игре сейчас есть не только хорошее - есть и плохие моменты, но это все первые игры. Где-то нам нужно успокоиться, раскрепоститься и играть в правильный хоккей», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, в составе которых отличился Дмитрий Кугрышев.

Москвичи набрали четыре очка из четырех возможных после двух матчей. «Сибирь» потерпела первое поражение в новом сезоне.

В следующем матче «Спартак» 6 сентября дома примет «Адмирал». Сибиряки в этот же день сыграет в гостях с «Куньлунем».