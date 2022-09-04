Назаров извинился перед болельщиками «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров попытался объяснить причины двух поражений подряд своей команды на старте нового сезона КХЛ.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две встречи смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Очень сильно хотим забить, победить, но в решающий момент идет нервозность. Надо будет мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Будем надеяться, что в следующем матче всё наладится и пойдет как надо», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинцев.

Напомним, 4 сентября команда Назарова дома потерпела поражение от «Адмирала» (1:4).

Ранее «Сочи» проиграл «Сибири» (0:2).