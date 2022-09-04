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Назаров извинился перед болельщиками «Сочи»

Южане начали новый сезон КХЛ с двух поражений.
04 сентября 2022 22:32
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров попытался объяснить причины двух поражений подряд своей команды на старте нового сезона КХЛ.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две встречи смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Очень сильно хотим забить, победить, но в решающий момент идет нервозность. Надо будет мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Будем надеяться, что в следующем матче всё наладится и пойдет как надо», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинцев.

Напомним, 4 сентября команда Назарова дома потерпела поражение от «Адмирала» (1:4).

Ранее «Сочи» проиграл «Сибири» (0:2).

источник: ХК «Сочи»
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