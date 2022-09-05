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КХЛ согласовала перенос матча «Динамо» (Минск) - «Ак Барс» из столицы Белоруссии в Казань

Арена минчан будет задействована под государственное мероприятие.
05 сентября 2022 12:01
автор: Александр Шульгин

КХЛ подтвердила перенос матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» из столицы Белоруссии в столицу Татарстана.

«В связи с обращением минского «Динамо» о невозможности проведения домашнего матча 16 сентября на «Минск-Арене», а также по согласованию с «Ак Барсом» лига приняла решение о переносе матча №71 «Динамо» Минск - «Ак Барс» в Казань. В этой игре хозяином встречи будет команда из Беларуси», - сообщается на сайте лиги.

Добавим, что «Динамо» не сможет принять соперника на своей арене в связи с проведением на площадке мероприятия государственной важности.

источник: КХЛ
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Арена минчан будет задействована под государственное мероприятие.
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