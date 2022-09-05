Рибар, Сергеев и Григоренко стали лучшими игроками первой недели нового сезона КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков первой недели нового сезона.

Лучшим вратарем был признан голкипер «Спартака» Патрик Рибар, его команда дважды одержала победы, а сам хоккеист отразил 96,72 процента бросков и один раз сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Андрей Сергеев из «Локомотива», сделавший три голевые передачи и заблокировавший четыре броска, также на счету игрока обороны один силовой прием.

Лучшим нападающим оказался хоккеист ЦСКА Михаил Григоренко, набравший 5 (3+2) очков.

Самым сильным новичком первой недели был признан форвард «Торпедо» Егор Виноградов, принявший участие в одном матче, в котором стал автором одной заброшенной шайбы при одном броске по воротам.