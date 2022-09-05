ЦСКА дома крупно уступил «Ак Барсу», потерпев свое первое поражение в новом сезоне КХЛ

Хоккеисты ЦСКА на своем льду уступили «Ак Барсу» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что армейцы вышли вперед на 16-й минуте усилиями Виталия Абрамова. Соперник ответил шайбами Ильи Сафонова (19), Кирилла Панюкова (23), Александра Радулова (49), Даниила Тарасова (60) и Никиты Дыняка (60).

Таким образом, ЦСКА проиграл свой первый матч в сезоне. Ранее армейцы обыграли «Металлург» (6:2) и «Нефтехимик» (5:4 ОТ). В свою очередь «Ак Барс» впервые победил в текущем розыгрыше турнира. В первой встрече подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2).

9 сентября ЦСКА сыграет в гостях против «Северстали», а «Ак Барс» днем ранее дома встретится с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы:

1:0 – Абрамов (Карнаухов), 15:24 (бол.)

1:1 – Сафонов (Воронков, Адамчук), 18:32

1:2 – Панюков (Галимов, Хенкель), 22:38

1:3 – Радулов (Кагарлицкий, Семенов), 48:21

1:4 – Тарасов (Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 (п.в.)

1:5 – Дыняк (Хафизуллин, Войнов), 59:39

Вратари: Шарыченков – Билялов.