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«Витязь» обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ

Встреча прошла в Балашихе.
05 сентября 2022 21:16
автор: Максим Скороходов

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлавев» со счетом 3:2.

За команду из Московской области забили Вячеслав Сараев (12-я минута), Михаил Смолин (20) и Владислав Кара в большинстве (23).

У клуба из Башкортостана шайбы забрасывали Алексей Пустозеров (18) и Александр Кадейкин (30).

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ «Витязь» начал с победы на «Авангарда» (3:2), а «Салават Юлаев» - с поражения от СКА в овертайме (2:3).

7 сентября команда из Балашихи примет на своем льду «Барыс», а клуб из Уфы сыграет в гостях против минского «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская обл.) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы:
1:0 – Сараев (Абросимов, Рассказов), 11:21
1:1 – Пустозеров (Башкиров), 17:11
2:1 – Смолин (Кара, Попов), 19:15
3:1 – Кара (Волгин, Галузин), 22:03 - Бол.
3:2 – Кадейкин, 29:07

источник: «Советский спорт»
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