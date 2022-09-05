Минское «Динамо» обыграло дома «Авангард»

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Авангард» со счетом 6:3.

За клуб из Омска забивали Владимир Брюквин (8-я минута) и дважды Корбан Найт (25, 35).

У белорусской команды по шайбе забросили Седрик Пакетт (10) и Дмитрий Соколов (43), между которыми дубль оформил Райан Спунер (11:30), окончательный счет установили Ник Меркли (59) и Денис Мосалев (60), поразившие пустые ворота.

Напомним, что «Динамо» начало сезон с победы по буллитам над «Барысом» (4:3), а «Авангард» с поражения от «Витязя» (2:3).

7 сентября клуб из столицы Белоруссии примет в Минске «Салават Юлаев», а омская команда сыграет в гостях со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) - «Авангард» (Омск) - 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

0:1 – Брюквин (Толчинский), 7:37 - Бол.

1:1 – Пакетт (Спунер, Душак), 9:04 - Бол.

2:1 – Спунер (Душак), 10:04 - Бол.

2:2 – Найт (Буше, Ткачев), 24:54 - Бол.

3:2 – Спунер (Козун, Душак), 29:33 - Бол.

3:3 – Найт (Ткачев), 34:48

4:3 – Соколов (Горбунов, Мосалев), 42:16

5:3 - Меркли, 58:22 - П.В.

6:3 - Мосалев, 59:30 - П.В.