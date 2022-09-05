Дубль Волкова принес СКА победу над «Барысом»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга забивали Дмитрий Яшкин (29-я минута) и дважды Александр Волков, сначала реализовавший большинство (37), а затем поразивший пустые ворота (59).

У казахстанской команды шайбу забросил Линден Вэй (40).

Напомним, что СКА начал сезон с победы в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (3:2), а «Барыс» - с поражения в серии буллитов от минского «Динамо» (3:4).

7 сентября армейцы примут на своем льду «Авангард», а клуб из Казахстана сыграет в гостях с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Барыс» (Нур-Султан) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Яшкин (Хуснутдинов, Никишин), 28:56

2:0 – Волков (Яшкин, Никишин), 36:10 - Бол.

2:1 – Вей (Луис), - 39:39

3:1 - Волков (Моисеев), 58:20 - П.В.