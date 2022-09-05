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Московское «Динамо» разгромило «Нефтехимик», забросив шесть шайб в ворота своего соперника

Дубль на счету Якоба Лильи.
05 сентября 2022 22:09
автор: Владислав Корегин

Московское «Динамо» дома крупно обыграло «Нефтехимик» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе бело-голубых шайбы забросили Якоб Лилья, отличившийся дублем на 3-й и 22-й минутах, а также Эрик О'Делл (22), Иван Игумнов (48), Дмитрий Рашевский (56) и Никита Новиков (59).

В данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке (1 очко).

7 сентября «Динамо» сыграет в гостях против «Сочи», а нижнекамцы в тот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы:

1:0 – Лилья (Уил), 02:17

2:0 – Лилья (Ефремов, Волк), 21:13

3:0 – О'Делл, 21:42

3:1 – Порядин (Попов, Лещенко), 46:23 (бол.)

4:1 – Игумнов (Миронов, Рашевский), 47:59

5:1 – Рашевский (Игумнов, О'Делл), 55:33

6:1 – Новиков (Никонов, Михайлов), 58:44

Вратари: Коновалов – Мурыгин.

источник: «Советский спорт»
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