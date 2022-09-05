Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» от СКА в матче КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде уступил СКА со счетом 1:3.

Отметим, что в составе команды из Санкт-Петербурга забивали Дмитрий Яшкин и дважды Александр Волков. Гости ответили заброшенной шайбой Линдена Вэя.

– Неплохой первый период, равная игра. Во втором СКА добавил в движении, переиграл нас, заставлял удаляться. Мы неплохо играли в зоне обороны, практически не дали моментов хороших, но переход из обороны в атаку не совсем сработал, откуда и такой результат. Ребята сделали хорошую работу, но этого оказалось мало, – сказал Скабелка во время пресс-конференции.

Добавим, что в данный момент «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав одно очко в двух играх.

7 сентября клуб из Нур-Султана встретится в гостях с «Витязем».