«Смогли взломать эти капканы». Ротенберг – о победе СКА над «Барысом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Барысом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе команды из Санкт-Петербурга забивали Дмитрий Яшкин и дважды Александр Волков. Гости ответили заброшенной шайбой Линдена Вэя.

– Тяжелая игра, ребята выполнили установку, смогли взломать эти капканы, пройти колючую проволоку за счет нашей установки. Работаем дальше. Мы допустили одну ошибку и пропустили один гол. Будем улучшать, нам есть над чем работать, – сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Добавим, что в данный момент СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка в двух играх.

7 сентября армейцы примут на своем льду «Авангард».