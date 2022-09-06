Тренер «Северстали» Разин получил штраф от КХЛ в размере 300 тысяч рублей за критику судейства

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своем телеграм-канале сообщил о том, что он получил крупный штраф за критику судей по итогам матча регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (3:4).

По словам 48-летнего специалиста, речь идет о сумме в размере 300 тысяч рублей. После игры Разин заявил, что «судьи вышли на первый план».

– Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам! – написал Разин.

Добавим, что в данный момент «Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав два очка. Помимо поражения от «Автомобилиста», на старте нового сезона череповецкий клуб победил «Трактор» (4:2).