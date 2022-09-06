«Северсталь» добилась волевой победы над «Металлургом» в Магнитогорске, отыгравшись со счета 0:3

Хоккеисты «Металлурга» на своем льду проиграли «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе магнитогорского клуба шайбы забросили Максим Карпов (22-й минута), а также Филипп Майе (22) и Семена Кошелева (26). Соперник ответил голами Даниила Вовченко (44), Ивана Емеца (52) и Александра Петунина, на счету которого дубль на 60-й и 63-й минутах.

Таким образом, «Северсталь» набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» идет второй на Востоке (3 очка).

8 сентября «Металлург» сыграет дома против «Амура», а команда из Череповца днем позже у себя примет ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Северсталь» (Череповец) – 3:4 ОТ (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)

Голы:

1:0 – Карпов (Голдобин, Хохлов), 21:09 (бол.)

2:0 – Майе (Яковлев, Юров), 21:33

3:0 – Кошелев, 25:18

3:1 – Вовченко (Гераськин, Пилипенко), 43:22 (бол.)

3:2 – Емец (Гуслистов, Петунин), 51:18 (бол.)

3:3 – Петунин (Гераськин, Тимашов), 59:04

3:4 – Петунин (Пилипенко, Пресс), 62:07

Вратари: Паскуале – Шугаев (Подъяпольский, 25:18).