«Северсталь» добилась волевой победы над «Металлургом» в Магнитогорске, отыгравшись со счета 0:3

Хоккеисты «Металлурга» на своем льду проиграли «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе магнитогорского клуба шайбы забросили Максим Карпов (22-й минута), а также Филипп Майе (22) и Семена Кошелева (26). Соперник ответил голами Даниила Вовченко (44), Ивана Емеца (52) и Александра Петунина, на счету которого дубль на 60-й и 63-й минутах.
Таким образом, «Северсталь» набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» идет второй на Востоке (3 очка).
8 сентября «Металлург» сыграет дома против «Амура», а команда из Череповца днем позже у себя примет ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Северсталь» (Череповец) – 3:4 ОТ (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)
Голы:
1:0 – Карпов (Голдобин, Хохлов), 21:09 (бол.)
2:0 – Майе (Яковлев, Юров), 21:33
3:0 – Кошелев, 25:18
3:1 – Вовченко (Гераськин, Пилипенко), 43:22 (бол.)
3:2 – Емец (Гуслистов, Петунин), 51:18 (бол.)
3:3 – Петунин (Гераськин, Тимашов), 59:04
3:4 – Петунин (Пилипенко, Пресс), 62:07
Вратари: Паскуале – Шугаев (Подъяпольский, 25:18).