Шайба Хохрякова принесла «Трактору» победу в овертайме над «Автомобилистом» в КХЛ

«Трактор» на своей площадке принимал «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу челябинского клуба.

Победную шайбу забросил Петр Хохряков.

В следующем матче «Трактор» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (9 сентября), а «Автомобилист» сыграет на выезде с «Торпедо» (8 сентября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» – «Автомобилист» – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Бурдасов (), 1:17

1:1 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 18:24

1:2 – Да Коста (Голышев, Широков), 33:59

2:2 – Бурдасов (Исаев, Калинин), 46:47

3:2 – Бурдасов (Бывальцев, Исаев), 53:54

3:3 – Волк (Зборовский), 57:33

4:3 – Хохряков (Тертышный), 61:10