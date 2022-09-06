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Шайба Хохрякова принесла «Трактору» победу в овертайме над «Автомобилистом» в КХЛ

Встреча прошла в Челябинске.
06 сентября 2022 19:22

«Трактор» на своей площадке принимал «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу челябинского клуба.

Победную шайбу забросил Петр Хохряков.

В следующем матче «Трактор» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (9 сентября), а «Автомобилист» сыграет на выезде с «Торпедо» (8 сентября).

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» – «Автомобилист» – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Бурдасов (), 1:17
1:1 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 18:24
1:2 – Да Коста (Голышев, Широков), 33:59
2:2 – Бурдасов (Исаев, Калинин), 46:47
3:2 – Бурдасов (Бывальцев, Исаев), 53:54
3:3 – Волк (Зборовский), 57:33
4:3 Хохряков (Тертышный), 61:10

источник: «Советский спорт»
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