Федотов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Голкипер сборной России Иван Федотов в ближайшее время вернется в состав ЦСКА.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, армейцы заключили с 25-летним хоккеистом контракт на три сезона.

Отмечается, что после подписания договора вратарь может быть обменян в другой клуб КХЛ.

Напомним, что в мае Федотов подписал соглашение с «Филадельфией». В мае хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов был отправлен в воинскую часть в Северодвинске.