В КХЛ не поступали документы на регистрацию контракта ЦСКА с Федотовым

КХЛ отреагировала на информацию о том, что вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний хоккеист, призванный в армию, заключил трехлетнее соглашение с клубом.

«Права в КХЛ на вратаря Ивана Федотова принадлежат ЦСКА. На данный момент в лигу не поступали документы на регистрацию контракта с хоккеистом или запросы по возможности заключения контракта с Федотовым», — цитирует «Матч ТВ» заявление пресс‑службы лиги.

Напомним, что в начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и был отправлен в Северодвинск.

Ранее хоккеист подписал контракт с «Филадельфией».