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КХЛ наказала игроков «Сибири» и «Куньлуня» за массовую драку

Матч состоялся 6 сентября в Мытищах.
07 сентября 2022 17:30
автор: Александр Поволоцкий

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод, который произошел в матче между «Куньлунь Ред Стар» и «Сибирью» (1:2Б).

Напомним, что после завершения второго периода несколько игроков устроили потасовку.

По версии комитета, особое участие в массовой драке приняли форварды «Сибири» Денис Голубев и Евгений Чесалин, а также нападающий «Куньлуня» Гарет Хант.

Все три хоккеиста дисквалифицированы на один матч и наказаны денежным штрафом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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