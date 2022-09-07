КХЛ наказала игроков «Сибири» и «Куньлуня» за массовую драку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод, который произошел в матче между «Куньлунь Ред Стар» и «Сибирью» (1:2Б).
Напомним, что после завершения второго периода несколько игроков устроили потасовку.
По версии комитета, особое участие в массовой драке приняли форварды «Сибири» Денис Голубев и Евгений Чесалин, а также нападающий «Куньлуня» Гарет Хант.
Все три хоккеиста дисквалифицированы на один матч и наказаны денежным штрафом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
источник: «Советский спорт»