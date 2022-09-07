«Локомотив» обыграл на своем льду «Нефтехимик»

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Локомотивом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

В составе железнодорожников шайбы забросили Иван Чехович (2-я минута), Егор Аверин (14), Денис Алексеев (39, в большинстве), Даниил Тесанов (45). У гостей отличились Михаил Сидоров (21), Егор Попов (25), Вячеслав Лещенко (40).

Таким образом, «Локомотив» набрал четыре очка в трех матчах и место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с одним очком располагается на девятой строчке на Востоке.

Напомним, что 7 сентября в Ярославле также прошли памятные мероприятия в день 11-й годовщины с момента авиакатастрофы, в которой погибли хоккеисты основного состава «Локомотива».