«Витязь» разгромил «Барыс» в матче КХЛ

«Витязь» на своей площадке оказался сильнее казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу подольского клуба.
В составе победителей отличились Скотт Уилсон, Степан Старков, Владислав Кара, Джереми Руа и Кирилл Рассказов.
В следующем матче «Витязь» примет дома ярославский «Локомотив», а «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе игры состоятся 9 сентября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» – «Барыс» – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Голы:
1:0 – Уилсон (), 19:37
2:0 – Руа (), 43:52
3:0 – Старков (Руа, Смолин), 43:05
4:0 – Кара (Галузин), 47:44
5:0 – Рассказов (Гончаров), 48:57
источник: «Советский спорт»