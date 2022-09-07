Два гола Хмелевски принес «Салавату Юлаеву» победу над минским «Динамо»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 3:2.

В составе команды из Уфы дубль оформил Александр Хмелевски (20-я и 53-я минуты). Еще один гол забил Сергей Шмелев (50-я).

Обе шайбы клуба из Белоруссии забросил Райан Спунер (2-я и 38-я).

Добавим, что «Динамо» с четырьмя очками занимает восьмое место на Западе, а «Салават Юлаев» с тремя идет 3-м на Востоке.

10 сентября команда из Минска сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а клуб из Уфы днем ранее примет «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)