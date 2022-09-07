«Динамо» одерживает третью победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Динамо» завершился победой московской команды со счетом 4:2.

Отметим, что авторами заброшенных шайб в составе бело-голубых стали Владислав Михайлов (9-я минута), Никита Буруянов (18), Дмитрий Рашевский (37) и Якоб Лилья (56). У хозяев отличились Никита Зоркин (27-я) и Никита Пивцакин (49-я).

Добавим, что московский клуб набрал девять очков и возглавляет таблицу Западной конференции. «Сочи» без очков в активе, располагается на 11-й строчке.

В следующем матче »Динамо» сыграют в гостях против СКА, а команда из Сочи встретится с «Барысом». Обе игры состоятся 9 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Динамо» (Москва) – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)