Трижды капитан Александр Овечкин

На один день легендарный хоккеист стал оператором call-центра Фонбет. Овечкин общался с клиентами, получал обратную связь о работе компании и отвечал на вопросы.

В начале недели на крупнейшем рекрутинговом сайте появилась необычная вакансия от Фонбет. Букмекерская компания искала оператора call-центра с послужным списком обладателя Кубка Стэнли и трехкратного чемпиона мира, который должен был работать на входящих звонках, предоставлять консультацию клиентам по услугам и акциям компании, а также отвечать на все интересующие вопросы. Вакансия была размещена в рамках акции с участием амбассадора Фонбет Александра Овечкина.