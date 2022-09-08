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Николишин - о победе над «Металлургом»: Играли в свой хоккей с позиции силы

«Амур» обыграл своего соперника в овертайме со счетом 5:4.
08 сентября 2022 23:23

Нападающий «Амура» Иван Николишин дал комментарий после победы своей команды над «Металлургом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Увидели «Металлург» Магнитогорск, немножечко оробели, если можно так сказать. Поговорили, чтобы не боялись, играли в свой хоккей с позиции силы. Это и принесло результат», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, что в составе магнитогорского клуба отличились Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Керри. Хабаровчане ответили заброшенными шайбами в исполнении Михала Йордана, Ярослава Лихачева, Вячеслава Грецкого, и дублем Ивана Николишина .

В следующем матче «Металлург» примет дома «Спартак» (10 сентября), а «Амур» сыграет в Хабаровске против «Куньлуня» (13 сентября).

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Николишин - о победе над «Металлургом»: Играли в свой хоккей с позиции силы
«Амур» обыграл своего соперника в овертайме со счетом 5:4.
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