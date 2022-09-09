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Словакия не будет отстранять от сборной хоккеистов из КХЛ

Местная федерация будет определять состав исходя из формы игроков, а не политической повестки.
09 сентября 2022 09:17
автор: Максим Скороходов

Федерация хоккея Словакии объявила, что не намерена отстранять спортсменов от национальной команды страны из-за их выступления в КХЛ.

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, независимо от того, в какой лиге они выступают. Исполнительный комитет вместе с Федерацией всегда будут соблюдать международные соглашения и законодательство Словацкой Республики. Мы считаем, что игроки, работающие в настоящее время в России, не нарушают международные соглашения или наши законы», - говорится в заявлении Федерации хоккея Словакии.

Добавим, что Латвия в конце июня запретила всем спортсменам своей страны, выступающим в России, представлять национальную команду.

источник: «Советский спорт»
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Словакия не будет отстранять от сборной хоккеистов из КХЛ
Местная федерация будет определять состав исходя из формы игроков, а не политической повестки.
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