Словакия не будет отстранять от сборной хоккеистов из КХЛ

Федерация хоккея Словакии объявила, что не намерена отстранять спортсменов от национальной команды страны из-за их выступления в КХЛ.

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, независимо от того, в какой лиге они выступают. Исполнительный комитет вместе с Федерацией всегда будут соблюдать международные соглашения и законодательство Словацкой Республики. Мы считаем, что игроки, работающие в настоящее время в России, не нарушают международные соглашения или наши законы», - говорится в заявлении Федерации хоккея Словакии.

Добавим, что Латвия в конце июня запретила всем спортсменам своей страны, выступающим в России, представлять национальную команду.