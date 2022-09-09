В ЦСКА опровергли слухи о том, что клуб ведет переговоры с Иваном Федотовым

ЦСКА не ведет переговоров о переходе в клуб российского голкипера Ивана Федотов. Об этом говорится в заявлении армейцев.

Ранее в СМИ появилась новость, что красно-синие подпишут с 25-летним хоккеистом контракт на три сезона.

– Клуб не вел и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несет службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ, – говорится в сообщении столичной команды.

Напомним, что в мае Федотов подписал соглашение с «Филадельфией». В мае хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов был отправлен в воинскую часть в Северодвинске.