«Сибирь» дома разгромила «Куньлунь» благодаря дублям Шарова и Мерфи

Хоккеисты «Сибири» на своем льду крупно обыграли «Куньлунь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе новосибирцев по две шайбы забросили Александр Шаров (15-я и 49-й минуты) и Тревор Мерфи (30, 48).

Таким образом, «Сибирь» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» идет десятым на Западе (3 очка).

11 сентября команда из Новосибирска сыграет дома против «Трактора», а пекинский клуб в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Шаров (Сетдиков, Бек), 14:24 (бол.)

2:0 – Мерфи (Бек, Кутузов), 29:27 (бол.)

3:0 – Мерфи (Шаров), 47:27 (бол.)

4:0 – Шаров (Сетдиков, Бек), 48:46 (бол.)

Вратари: Красоткин – Джурусик.