«Сибирь» дома разгромила «Куньлунь» благодаря дублям Шарова и Мерфи

Хоккеисты «Сибири» на своем льду крупно обыграли «Куньлунь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе новосибирцев по две шайбы забросили Александр Шаров (15-я и 49-й минуты) и Тревор Мерфи (30, 48).
Таким образом, «Сибирь» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» идет десятым на Западе (3 очка).
11 сентября команда из Новосибирска сыграет дома против «Трактора», а пекинский клуб в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Шаров (Сетдиков, Бек), 14:24 (бол.)
2:0 – Мерфи (Бек, Кутузов), 29:27 (бол.)
3:0 – Мерфи (Шаров), 47:27 (бол.)
4:0 – Шаров (Сетдиков, Бек), 48:46 (бол.)
Вратари: Красоткин – Джурусик.