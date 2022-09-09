«Салават Юлаев» дома нанес поражение «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома переиграл челябинский «Трактор».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Станислав Бочаров, реализовавший большинство, Степан Санников и Александр Хмелевский.
Гости ответили шайбами Антона Бурдасова и Максима Шабанова.
Уфимцы после двух поражений на старте сезона одержали уже вторую победу. «Трактор» в четырех матчах проиграл трижды.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы:
0:1 - Бурдасов (Блажиевский, Исаев), 0:42.
1:1 - Бочаров (Хмелевский, Шмелев), 4:17 (5х4)
1:2 - Шабанов (Ясинский, Ткачев), 25:44
2:2 - Санников (Картаев), 26:10
3:2 - Хмелевский, 38:12.
Вратари: Ежов - Мыльников.
источник: «Советский спорт»