«Салават Юлаев» дома нанес поражение «Трактору»

Трижды капитан Александр Овечкин

Легендарный хоккеист – уже давно капитан и в «Вашингтон Кэпиталс», и в сборной России, когда удается приехать и сыграть за цвета национальной команды. Но на днях Овечкин стал уже трижды капитаном