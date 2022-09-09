«Витязь» дома обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» дома обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Яремчука, воспользовавшийся численным преимуществом, Жереми Руа, Степан Старков и Владислав Кара.

Хозяева, проводящие свои матчи в Балашихе, смогли ответить шайбами Максима Шалуноав, Ивана Чеховича, реализовавшего большинство, и Павла Тютнева.

«Витязь» в первых четырех матчах потерпел первое поражение в сезоне. В активе ярославцев также три победы при одном поражении.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) - «Локомотив» (Ярославль) - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Шалунов (Каюмов, Елесин), 1:44

1:1 - Яремчук (Попов, Галузин), 6:35 (5х4)

1:2 - Чехович (Алексеев, Сергеев), 13:34 (5х4)

2:2 - Руа (Рассказов), 24:38

2:3 - Тютнев (Андронов, Аверин), 34:02

3:3 - Старков (Смолин, Руа), 44:55 (5х4)

4:3 - Кара (Волгин), 62:27.

Вратари: Шикин - Исаев.