«Сочи» выиграл свой первый матч в новом сезоне КХЛ, обыграв «Барыс»

Хоккеисты «Сочи» дома одержали победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Артур Тянулин (10-я и 43-я минуты), Никита Феоктистов (11), Артем Николаев (17), Егор Бабенко (42) и Кирилл Петьков (44). Соперник ответил голами Кирилл Савицкого (1, 23) и Энтони Луиса (35).

Таким образом, «Сочи» выиграл свой первый матч в сезоне после трех поражений кряду. В данный момент команда Андрея Назарова идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В свою очередь «Барыс» располагается на десятой строчке Запада (1 очко).

14 сентября сочинцы сыграют в гостях против московского «Динамо», а клуб из Нур-Султана днем ранее на своем поле примет «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Барыс» (Нур-Султан) – 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

Голы:

0:1 – Савицкий (Михайлис), 00:11

1:1 – Тянулин (Глотов), 09:32 (бол.)

2:1 – Феоктистов (Бабенко), 10:02

3:1 – Николаев (Гараев), 16:25

3:2 – Савицкий (Грэм), 22:18

3:3 – Луис (Григорьев, Бракко), 34:30

4:3 – Бабенко (Крощинский, Феоктистов), 41:27

5:3 – Тянулин (Зоркин), 42:39

6:3 – Петьков (Гараев), 43:06

Вратари: Третьяк – Шутов (Бояркин, 42:39).