«Северсталь» сенсационно обыграла ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» дома нанесла поражение ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Петунин, реализовавший большинство, Никита Хлыстов, Максим Колмыков и Егор Морозов.
Гости смогли ответить лишь точным броском Сергея Плотникова.
«Сеерсталь» одержала третью победу в четырех матчах. ЦСКА потерпел второе поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) - ЦСКА - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 - Петунин (Пилипенко, Вовченко), 8:25 (5х4)
1:1 - Плотников, 20:21
2:1 - Хлыстов (Луговяк, Гуслистов), 21:14
3:1 - Колмыков (Емец), 47:10
4:1 - Морозов (Иванцов, Лишка), 48:44.
Вратари: Подъяпольский - Шарыченков.
источник: «Советский спорт»