«Северсталь» сенсационно обыграла ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279

11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.