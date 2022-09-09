Федоров прокомментировал поражение ЦСКА от «Северстали» в матче КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).

Отметим, что в составе армейцев единственную шайбу в прошедшей встрече забросил Сергей Плотников. Соперник ответил голами Александра Петунина, Никиты Хлыстова, Максима Колмыкова и Егора Морозова.

– «Северсталь» с победой. Отличная игра у них получилась. Использовали все моменты, здорово сыграли в большинстве. К сожалению, нам пока не удается понять, в каком измерении мы находимся. Хотя при счете 1:2 были хорошие моменты, определенные тенденции. Не срослось, – цитирует Федорова клубная пресс-служба «Северстали».

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка в четырех играх.

11 сентября красно-синие в Ярославле встретятся с «Локомотивом».