Тренер «Северстали» Разин – об игре с ЦСКА: Сегодня каждая пятерка внесла вклад в победу

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями от победы своей команды над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе череповчан шайбы забросили Александр Петунин, Никита Хлыстов, Максим Колмыков и Егор Морозов. Армейцы ответили голом Сергея Плотникова.

– Попросили ребят сыграть с холодной головой, удачно играли первый период, получили много большинства. Неудачно начали второй период, сами себе привезли, но очень важный был гол, который забил Хлыстов. Важно было среагировать на пропущенный. Очень понравился третий период: все строго и дисциплинированно. Сегодня каждая пятерка внесла вклад в победу, – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне «Северсталь» одержала три победы в четырех играх. В данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав шесть очков.

12 сентября клуб из Череповца дома встретится со СКА.