«Получили по соплям»: Игмунов – о поражении «Динамо» в матче против СКА

Сегодня, 10 сентября, СКА обыграл московское «Динамо» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

По окончании встречи нападающий бело-голубых Иван Игмунов дал комментарий клубной пресс-службе.

«Все просто – беззубо сыграли в первом периоде, не настроились так, как должны были. Команда не была готова и получила по соплям – два гола.

Второй период получился сумбурным: удаления были, большинство не реализовывали. В третьем вспомнили свою игру, побежали, больше стали давить, что-то даже получалось, но в конце пропустили гол. Это хоккей. Без поражений не бывает – будет нам уроком», – заявил хоккеист.

Одержав победу над «Динамо», СКА выиграл четвертый матч кряду. Что касается москвичей, то команда Алексея Кудашова прервала серию из трех побед кряду.