Два гола Майе принесли «Металлургу» победу над «Спартаком»

В теннисе Большуновых у нас, увы, нет. Как Хачанов проиграл полуфинал жизни на US Open

На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Карен Хачанов в четырех партиях потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда. Российских игроков на US Open-2022 больше не осталось.