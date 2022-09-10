Два гола Майе принесли «Металлургу» победу над «Спартаком»

«Металлург» на своем льду нанес поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «сталеваров».
Автором обеих шайб «Металлурга» стал форвард Филипп Майе (35-я и 61-я минуты). В составе »Спартака» отличился нападающий Фил Вароне (32).
«Металлург» набрал шесть очков и вышел на второе место на Востоке. Красно-белые (7) занимают третью строчку на Западе.
15 сентября магнитогорский клуб сыграет на выезде с «Амуром». «Спартак» 12-го числа проведет гостевой матч с «Салаватом Юлаевым».
источник: «Советский спорт»