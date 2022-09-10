«Нефтехимик» проиграл на своем льду минскому «Динамо»

Минское «Динамо» на выезде крупно обыграло «Нефтехимик» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе белорусской команды шайбы забросили Седрик Пакетт (13-я минута), Сергей Сапего (22), Райан Спунер (27), Брэндон Козун (48) и Виталий Пинчук (60).
У нижнекамской команды отличился Вячеслав Лещенко (16).
В данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав шесть очков. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке (1 очко).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Динамо» (Минск) – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
источник: «Советский спорт»