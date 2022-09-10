На конгрессе ИИХФ обсудят вопрос возвращение России

Международная федерация хоккея обсудит процедуру возвращения России и Беларуси.

Напомним, что национальные команды обеих стран отстранены от участия в турнирах под эгидой организации.

Отметим, что конгресс ИИХФ состоится в конце сентября.

«Команды, которые думают или планируют оказаться на границе вылета, должны планировать и знать, действительно ли будет гарантия от вылета в следующем году, или Россию собираются вернуть. Такой разговор действительно может быть, но только в формате обсуждения. Нет оснований полагать, что решение ИИХФ в отношении России и Беларуси может измениться, пока не будут созданы убедительно безопасные условия для участия спортсменов», — цитируют зарубежные СМИ члена Совета ИИХФ Виестурса Козиолса.

Сборные России и Белoруссии уже пропустили ЧМ-2022, а Россия не смoгла сыграть на молoдежном чемпионате мира в Канаде.