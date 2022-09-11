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«Трактор» победил «Сибирь» в серии буллитов

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.
11 сентября 2022 15:09
автор: Максим Скороходов

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь.

Основное время закончилось со счетом 2:2.

На шайбы хоккеистов челябинской команды Алексея Бывальцева (17-я минута) и Теему Пулккинена (20) команда из Новосибирска ответила голами Тэйлора Бека (39) и Никиты Шашкова (52).

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов со счетом 2:0 победил «Трактор», победный бросок совершил Пулккинен.

Клуб из Челябинска набрал 4 очка и остается восьмым в Восточной конференции, чьим единоличным лидером с семью очками стала команда из Новосибирска.

13 сентября «Сибирь» примет на своем льду «Авангард», а «Трактор» сыграет в гостях с «Барысом».

КХЛ

«Сибирь» (Новосибирская обл.) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:2Б)

Голы:
0:1 – Бывальцев (Бурдасов), 16:10
0:2 – Пулккинен (Карпухин, Ясинский), 35:40
1:2 – Бек (Мерфи, Овчинников), 38:53
2:2 – Шашков (Мерфи, Шаров), 51:53
2:3 – Пулккинен – победный буллит

источник: «Советский спорт»
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