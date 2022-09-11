Тренер «Адмирала» Тамбиев о матче с «Куньлунем»: Я считаю, мы заслуженно победили

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня».

«Хороший матч получился. Я думаю, он всем понравился. Первый матч дома. Ребята немного нервничали и переживали. Как никак полные трибуны и полный дворец. Первые десять минут тяжело входили в матч, но первый гол Шулака приподнял настроение команде и парни, уже окрыленные играли. Я считаю мы контролировали ход игры и заслуженно победили. Ребят и болельщиков с победой!», - приводит слова специалиста пресс-служба приморцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Адмирала».

Имеющий латвийское гражданство Тамбиев остался работать с командой несмотря на запрет латвийских властей для спортсменов и тренеров своей страны принимать участие в российских соревнованиях.