«Автомобилист» обыграл «Авангард» в Екатеринбурге

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4.

За команду из Екатеринбурга забивали Сергей Широков дважды (5-я и 37-я минуты), Олег Ли (9) и Анатолий Голышев (54). У омского клуба шайбы забросили Владимир Ткачев (12) и Владимир Брюквин (46).

«Автомобилист» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, «ястребы» по-прежнему остаются без набранных очков в новом сезоне.

13 сентября «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью», «Автомобилист» на следующий день примет на своем льду «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» (Омск) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Широков (Да Коста, Волк), 4:40 – Бол.

2:0 – Ли (Волк, Мэйсек), 8:50

2:1 – Ткачев (Грицюк, Береглазов), 11:07

3:1 – Широков (Голышев, Да Коста), 36:17

3:2 – Брюквин (Толчинский, Чистяков), 45:04

4:2 – Голышев (Гуркин, Ли), 53:08 – Бол.