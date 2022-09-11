ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях нанес поражение ярославскому «Локомотиву».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей, в составе которых отличились Виталий Абрамов, Тахир Мингачев и Максим Соркин, реализовавший большинство.
Хозяева ответили шайбами Артема Ильенко и Александра Полунина.
Напомним, что армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 - Абрамов (Мамин, Сергеев), 4:12
0:2 - Мингачев (Нестеров, Ткачев), 9:24
1:2 - Ильенко (Андронов, Тесанов), 32:29
1:3 - Соркин (Диц, Мамин), 35:25 (5х4)
2:3 - Полунин (Красковский, Черепанов), 46:08
Вратари: Бочаров - Рейдеборн.
источник: «Советский спорт»