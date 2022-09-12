Хартли вернулся в «Авангард»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли вернулся в клуб в новой роли. Теперь он будет консультировать академию сибиряков.

«Так классно оказаться в Омске снова, я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго. Я счастлив быть тут», - приводит слова канадского специалиста пресс-служба «ястребов».

Напомним, Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. За четыре года у руля команды он дважды выводил ее в финал Кубка Гагарина и один раз взял трофей.

О своем уходе канадец объявил в конце прошлого сезона после того, как «Авангард» вылетел из плей-офф, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3-4.