«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом системы «Рейнджерс» Летуновым

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий Максим Летунов.

Отмечается, что трудовое сотрудничество 26-летнего хоккеиста с нижегородцами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Летунов родился в Москве. В возрасте 15 лет он переехал в США. В 2014 году «Сент-Луис Блюз» выбрал форварда во втором раунде драфта. Всего в НХЛ он провел три матча, забросив одну шайбу.

В этом году хоккеист перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» – в составе фарм-клуба «синерубашечников», а именно «Хартфорд Вулф Пэк», он отыграл 13 встреч, набрав 5 (2+3) очков.