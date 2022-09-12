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«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом системы «Рейнджерс» Летуновым

Хоккеист выступал в США с 15 лет.
12 сентября 2022 13:09
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий Максим Летунов.

Отмечается, что трудовое сотрудничество 26-летнего хоккеиста с нижегородцами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Летунов родился в Москве. В возрасте 15 лет он переехал в США. В 2014 году «Сент-Луис Блюз» выбрал форварда во втором раунде драфта. Всего в НХЛ он провел три матча, забросив одну шайбу.

В этом году хоккеист перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» – в составе фарм-клуба «синерубашечников», а именно «Хартфорд Вулф Пэк», он отыграл 13 встреч, набрав 5 (2+3) очков.

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