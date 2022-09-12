«Спартак» добился выездной победы над «Салаватом Юлаевым»

Хоккеисты «Спартака» на выезде обыграли «Салават Юлаев» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе красно-белых шайбы забросили Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36) и Максим Цыплаков (39). Соперник ответил голом Сергея Шмелева (41).
Таким образом, «Спартак» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» идет пятым на Востоке (5 очков).
14 сентября московский клуб сыграет в гостях против «Автомобилиста», а уфимцы днем позже на выезде встретятся с «Адмиралом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы:
0:1 – Талалуев (Хохлачев, Локтионов), 32:16
0:2 – Хохлачев, 35:30
0:3 – Цыплаков (Кин), 38:02 (бол.)
1:3 – Шмелев (Коледов, Кулемин), 40:12
Вратари: Кареев – Красиков.