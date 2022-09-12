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«Спартак» добился выездной победы над «Салаватом Юлаевым»

Красно-белые выиграли свой четвертый матч из пяти на старте сезона.
12 сентября 2022 19:29
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Спартака» на выезде обыграли «Салават Юлаев» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе красно-белых шайбы забросили Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36) и Максим Цыплаков (39). Соперник ответил голом Сергея Шмелева (41).

Таким образом, «Спартак» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» идет пятым на Востоке (5 очков).

14 сентября московский клуб сыграет в гостях против «Автомобилиста», а уфимцы днем позже на выезде встретятся с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы:

0:1 – Талалуев (Хохлачев, Локтионов), 32:16

0:2 – Хохлачев, 35:30

0:3 – Цыплаков (Кин), 38:02 (бол.)

1:3 – Шмелев (Коледов, Кулемин), 40:12

Вратари: Кареев – Красиков.

источник: «Советский спорт»
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