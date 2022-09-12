Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу белорусского клуба.

У хозяев отличились Кирилл Семенов (26-я минута) и Александр Радулов (52-я).

Гости ответили дублем в исполнении Седрика Пакетта (29-я и 62-я). Также один гол забил Брэндон Козун (47-я).

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Торпедо», а «Динамо» отправится в гости к «Северстали». Обе игры состоятся 14 сентября.