СКА на выезде оказался сильнее «Северстали», одержав пятую победу кряду в КХЛ

«Северсталь» на своей площадке принимала СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургского клуба.
В составе гостей отличились Максим Грошев (8-я минута), Марат Хайруллин (13-я), Захар Бардаков (35-я) и Игорь Ожиганов (53-я).
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Руслана Абросимова (1-я).
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга одержал пятую победу кряду в лиге.
В следующем матче «Северсталь» примет дома минское «Динамо», а СКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры состоятся 14 сентября.
источник: «Советский спорт»