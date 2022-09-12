«Нефтехимик» уступил «Торпедо», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородского клуба.
В составе победителей отличились Алексей Кручинин (6-я минута), Игорь Ларионов (16-я) и Марк Марин (34-я).
Хозяева ответили дублем в исполнении Энтони Камара (48-я и 51-я).
Таким образом, команда Игоря Ларионова одержала третью победу подряд в лиге, а нижнекамцы проиграли в пятой встрече кряду.
В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Ак Барсу» (14 сентября), а «Нефтехимик» сыграет в Челябинске против «Трактора» (16 сентября).
источник: «Советский спорт»