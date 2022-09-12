СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Нефтехимик» уступил «Торпедо», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

Встреча прошла в Нижнекамске.
12 сентября 2022 21:51

«Нефтехимик» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей отличились Алексей Кручинин (6-я минута), Игорь Ларионов (16-я) и Марк Марин (34-я).

Хозяева ответили дублем в исполнении Энтони Камара (48-я и 51-я).

Таким образом, команда Игоря Ларионова одержала третью победу подряд в лиге, а нижнекамцы проиграли в пятой встрече кряду.

В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Ак Барсу» (14 сентября), а «Нефтехимик» сыграет в Челябинске против «Трактора» (16 сентября).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кадейкин назвал причины поражения от «Спартака»
«Салават Юлаев» уступил со счетом 1:3.
12.09.2022 22:20
Хоккей
«Нефтехимик» уступил «Торпедо», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ
Встреча прошла в Нижнекамске.
12.09.2022 21:51
Хоккей
СКА на выезде оказался сильнее «Северстали», одержав пятую победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Череповце.
12.09.2022 21:44
Хоккей
Московское «Динамо» переиграло «Витязь», прервав четырехматчевую победную серию клуба из Балашихи
Встреча прошла в Московской области.
12.09.2022 21:38
Хоккей
Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Встреча прошла в Казани.
12.09.2022 21:21
Хоккей
«Спартак» добился выездной победы над «Салаватом Юлаевым»
Красно-белые выиграли свой четвертый матч из пяти на старте сезона.
12.09.2022 19:29
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Шикин, Никишин и Спунер стали игроками прошедшей недели в КХЛ
Лига подвела итоги второй недели первенства.
12.09.2022 13:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» объявило о подписании контракта с форвардом системы «Рейнджерс» Летуновым
Хоккеист выступал в США с 15 лет.
12.09.2022 13:09
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хартли вернулся в «Авангард»
Канадец будет консультировать академию омичей.
12.09.2022 11:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив»
Армейцы одолели соперника с минимальным преимуществом.
11.09.2022 19:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика