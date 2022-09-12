Кадейкин назвал причины поражения от «Спартака»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин дал комментарий после поражения своей команды от «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Куча моментов, особенно в первом периоде, но мы их не используем. В пустые ворота не забивали, не попадали с убойных позиций. Сегодня все решила реализация моментов», - приводит слова хоккеиста пресс-служба уфимского клуба.

Отметим, что в составе красно-белых шайбы забросили Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36) и Максим Цыплаков (39). Соперник ответил голом Сергея Шмелева (41).

«Спартак» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» идет пятым на Востоке (5 очков).

14 сентября московский клуб сыграет в гостях против «Автомобилиста», а уфимцы днем позже на выезде встретятся с «Адмиралом».