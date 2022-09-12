Знарок - о поражении от минского «Динамо»: Я разберусь с игроками сам в раздевалке

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения своей команды от минского «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я не планирую обсуждать такие вещи, никогда не обсуждал на публике своих игроков, как бы они ни сыграли. Я разберусь с ними сам в раздевалке», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что у »Ак Барса» отличились Кирилл Семенов (26-я минута) и Александр Радулов (52-я). «Динамо» ответило дублем в исполнении Седрика Пакетта (29-я и 62-я). Также один гол забил Брэндон Козун (47-я).

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Торпедо», а «Динамо» отправится в гости к «Северстали». Обе игры состоятся 14 сентября.